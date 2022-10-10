Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Seversin, final bölümüyle ekranlara geldi. Seversin izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, arama motorlarında Severin 20. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Seversin'in son bölümünde neler yaşandı? Seversin'in 20. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Seversin dizisinin final bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Seversin dizisinin 10 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Seversin dizisinin son bölümü ve bilgileri...

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SEVERSİN 20. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Asya'nın, Tolga'yı kaçırması en başta Tolga'nın hoşuna gitse de Asya'nın ilişkilerini teste tabi tutması ve bunu doğanın şartlarıyla yapmak istemesi Tolga'nın keyfini kaçırır. Evet o her şeyden vazgeçerim demiştir ama bunun konfor alanı dışında olacağını düşünmemiştir.

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Issızın ortasında ikili bir yandan yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da birbirlerine hiç olmadığı kadar yaklaşırlar. Fakat Tolga'nın evine dönmek ve bu ilişki testine kendi şartlarında devam etmek isteğiyle giriştiği hamle ayağına dolanır. İkiliyi birbirinden uzaklaştıran bu hamle sonrası ikisi de kendi yoluna gitmeye karar verir. Ve sonsuza dek mutlu yaşarlar...

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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