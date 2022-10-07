Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü? | İsmail İncekara kimdir, nereli, neden öldü?

Kurtalar Vadisi dizisi ile gönüllere taht kuran, Deli Yürek, Hayat Bağları gibi dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde de rol almış usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan vatandaşlar arama motorlarında Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara öldü mü? | İsmail İncekara kimdir, nereli, neden öldü? sorularının cevabını araştırırken biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

KURTLAR VADİSİ'NİN İPLİKÇİ NEDİM'İ İSMAİL İNCEKARA KİMDİR? | Ekranların en sevilen televizyon dizilerinde yer almasının yanı sıra biöeçok sinema filminde boy gösteren tiyatro sanatçısı İsmail İncekara hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteriyle herkesin kalbine giren ünlü oyuncu İsmail İncekara'nın vefatını duyanlar, acı haberin ardından arama motorlarında İsmail İncekara kimdir? Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara nereli, kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabını araştırıyor. Biz de merak edilenleri haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

KURTLAR VADİSİ'NİN İPLİKÇİ NEDİM'İ İSMAİL İNCEKARA KİMDİR, NERELİ?

1950 yılında Bursa'da doğan İsmail İncekara'nın çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır.

Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile akıllarda yer edinen usta oyuncu 72 yaşında hayatını kaybetti. İsmail İncekara'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.