Show TV'nin her perşembe akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yeni bölüm yayınlandı. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumları öğrenmek isteyen izleyiciler için 12. bölümün detaylarına haberimizde yer verdik. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen on ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi ve Songül , Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar.Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır.Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar.