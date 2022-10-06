Duy Beni 14. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni yeni bölüm izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV'nin en sevilen ve takip edilen dizilerinden Duy Beni, 14. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm hakkında arama yapan seyirciler için biz de haberimizde Duy Beni 14. Bölüm konusu ve tüm yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 14. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 14. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bölümde Gerçek Koleji'nde neler olacak?

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DUY BENİ 14. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in oynadığı oyun Gerçek Koleji'ndeki öğrenciler arasında paniğe neden olurken, Kanat ve Ekim arasında da büyük bir hesaplaşma yaşanır. İki aşık genç, öfkeleri ve aşkları arasında sıkışıp kalmıştır.

Öte yandan Rıza'nın birden ortalıktan kaybolması ve Derviş'in Kanat'ın evini ziyaret etmesi olayları daha da gizemli hale getirir. Derviş, peşindeki adamlardan kurtulmak için acele davranması gerektiğinin farkındadır.

Sır saklayan sadece Derviş değildir. Ece, kendisini köşeye sıkıştıran Melisa'ya rağmen konuşmaktan kaçınır. Ekim'in kulak misafiri olduğu bu konuşma, Kanat'la Ozan'ı karşı karşıya getirecektir. Ateş ise kurduğu intikam oyununa hız kesmeden devam eder. Bu kez hedefinde Kanat da vardır. Bu durumu öğrenen Ekim, Kanat'ı korumak için hiç beklenmedik bir şey yapar.

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