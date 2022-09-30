Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ayın Düşüşü filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2022 yapımı aksiyon filmi Ayın Düşüşü detayları haberimizde...

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.