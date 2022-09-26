ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 📺

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş dizisi, 19. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Salı günü ekranlara gelecek Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Üç Kız Kardeş'in 19. ve yeni bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 19. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 19. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasına kısa bir süre kala Üç Kız Kardeş ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş'in 27 Eylül Salı günü yayınlanacak 19. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş'in 19. bölüm özeti ve fragmanı haberimizde...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer'le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Somer'le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir. Nihat, Mine'yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar. Rüçhan, Somer'i korumaya çalışırken Somer'in başına gelenler için Türkan'ı suçlar. Nesrin'in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır. Nesrin'in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir. Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan'la Kanada'ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Dönüş, Serdar'ın babası Doktor Metin'e annesinin hatırlamaya çalıştığı geçmişe dair konuşup konuşmadığını sorgular.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

���ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN