Yargı SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 25 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 36. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 36. bölümü...

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YARGI 36. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz bulduğu notun şokunu daha atlatamadan Ceylin ile burun buruna kalmıştır. Hiçbir şart altında dosyaya dahil olmasını istemediği Ceylin için hem ilişkilerini hem de davanın seyrini değiştirecek zor bir karar vermek zorundadır. Bu karar Ilgaz ve Pars'ı da karşı karşıya getirir… Neva'nın kaybı etrafında kenetlenen ekip, karşılarında şimdiye kadar hiç görmeye alışık olmadıkları öfkede ve hırsta bir Pars bulacaklardır. Ekip içindeki sarsılmaz denen dengeler büyük sınavlardan geçmeye başlar, Derya ve Pars arasındaki yeni filizlenen ilişki de buna dahildir. Büyük bir sefaletin pençesine düşen Yekta için artık tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Kendini yeniden var etmek için son kurşunlarını atmaktadır… Ancak sınırlarını o kadar zorlar ki yine karşısında Ceylin'i bulur…

Başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkes özellikle Pars için gerçeği, yani katilin kim olduğunu bulabilmek için ellerinden geleni yaparlar… Ancak tahmin edemedikleri şey, bu cinayetlerin ucunun, hiç beklenmedik düğümlere ve ihtimallere bağlandığıdır…

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