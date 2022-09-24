Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan STAR TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümüyle rayting rekorlarını altüst ederken diziye damgasını vuran yetenek Afra Saraçoğlu'nun gerçek hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını Seyran - Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Afra Saraçoğlu boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR? | Yönetmeliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve yapımcılığını OGM Pictures'ın yaptığı Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle tüm izleyicileri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da seyircileri kendisine hayran bırakan Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu da dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Yalı Çapkını Seyran - Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Afra Saraçoğlu boyu, kilosu, burcu ne? İşte detaylar...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelen 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel'ın ve Pantene'in marka yüzü oldu.

İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markasının yüzü olmuştur. Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı. 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

AFRA SARAÇOĞLU BURCU NE, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Saraçoğlu, 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve yay burcu.

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.