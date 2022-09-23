Tenis kariyerinin son maçını Nadal ile gerçekleştirecek olan Roger Federer'in Lever Bup 2022 mücadelesi arama motorlarında en sık aratılan konular arasında yerini aldı. Peki Roger Federer son tenis maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı tüm merak edilenleri...

Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden ve son maçını oynayacak olan Federer, Nadal ile birlikte, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacak. Londra'da yapılacak karşılaşma, Federer'in son maçı olması açısından büyük önem taşırken arama motorlarında araştırılan Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roger Federer son tenis maçı konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

LAVER CUP 2022 FEDERER - NADAL TENİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Federer ve Nadal'ın Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacağı Londra'daki karşılaşmanın akşam oturumunu 23 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de Andy Murray ile Alex de Minaur tekli maçta karşı karşıya gelerek açacak.

Laver Cup 2022 turnuvasının beIN Sports & Eurosport kanallarında yayımlanacağı biliniyor.

ROGER FEDERER SON TENİS MAÇI

Avrupa Ekibi : Novak Djokoviç, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Roger Federer, Andy Murray

Dünya Ekibi: Felix Auger-Aliassime, Taylor Bozuk, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, Fransa Tiafoe, Jack Sock

Geçtiğimiz hafta emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, kariyeri boyunca 20 kez Grand Slam şampiyonu oldu.

Federer, 36 yaşındaki ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'la birlikte oynamanın "harika" olacağını ifade etti.

ROGER FEDERER NEDEN EMEKLİ OLUYOR?

"Bunun altından kalkabileceğimden emin değilim ama deneyeceğim. Geçmişte daha zor zamanlarım olmuştu, bunca yıl bazı maçlardan önce korkunç derecede gerildiğim oldu. Bu seferki tamamen farklı. Tabii ki Rafa ile oynamak çok özel. Onun karşımda değil takımımda olmasından mutluyum" sözlerini ekledi.

Daha önce 22 kez Grand Slam şampiyonluğu elde eden Nadal da Amerikalı ikiliye karşı oynayacakları "unutulmaz" maçı heyecanla beklediğini belirtti:

"Tenis kariyerimdeki en önemli oyuncu gidiyor. Sonunda, bu an zor olacak. Onunla oynayacağım için çok heyecanlı ve minnettarım."

Dizinden sıkıntı yaşadığı için Turnuva'da tekli oynayamayacak olan Federer'in son maçı Polonyalı Hubert Hurkacz'la geçen yıl Wimbledon'ın çeyrek finallerindeydi.