Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 35. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 35. bölümünde neler yaşanacak? Yargı'nın 35. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 35. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 18 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 35. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 35. bölümü...

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YARGI 35. BÖLÜM KONUSU

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; itibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; yeni bir aşka yelken açmış Pars; öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan gül; emekliye ayrılmış Metin; Osman'ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; ve Eren'in bir sabah kuyuda dört ceset bulması... Düşman olanları dost, dostları düşman yapacak süreç başlamıştır artık; çünkü; "Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir."

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