Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız her perşembe akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yer seyirciler tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanarak Burcu Biricik'in muhteşem performansıyla ilk günden itibaren tüm seyircilerin ilgisini kazanan Camdaki Kız dizisi, seyirciler tarafından merak ediliyor. Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Camdaki Kız nerede çekiliyor? soruları arama motorlarında en sık aratılan konular arasında yerini alırken biz de haberimizde Camdaki Kız dizisinin tüm merak edilenlerini sizler için derledik. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

BURCU BİRİCİK

Nalan

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

CİHANGİR CEYHAN

Hayri

Yoksul bir aileden gelen Hayri'nin ailesi o küçük yaştayken hayatını kaybetmiştir. Çevresi tarafından sevilen biridir, dobra, samimi ve yardımseverdir. Evli ve çocuklu olan Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışmaya başlaması Koroğlu Ailesi ile temasının başlangıcı olur.

SELMA ERGEÇ

Selen

Selen, Rafet Koroğlu'nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet'in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen'in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.

ENİS ARIKAN

Muzo

Muzo doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.