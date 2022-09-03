Kardeşlerim 57. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim yeni sezon, son bölüm izle - atv CANLI İZLE | Kardeşlerim izle

Sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Kardeşlerim dizisi, 57. ve yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünü bekleyen sevenleri, arama motorlarında Kardeşlerim 57. bölüm izle - Kardeşlerim yeni sezon, son bölüm izle - atv canlı izle | Kardeşlerim izle sorgusu yapıyor. İşte detaylar...

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 56. bölümüyle sezon finali yapan dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yeni sezonda yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 3 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 57. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 57. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM KONUSU

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır. Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM İZLE

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