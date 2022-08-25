TV8 ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Yemekteyiz konsepri, sempatik sunucusu Zuhal Topal ile yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Yaz döneminin bitmesiyle yeni sezona hazırlanan ve fragmanıyla yayın tarihi ilan edilen program hakkında Zuhal Topal ne zaman başlıyor 2022? - Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor.

TV8 ekranlarında yarışmacıların yaptığı yemekleri rakiplerinin tadarak puan vermesiyle en yüksek puan alan kişinin ödüle ulaştığı program olan Yemekteyiz'in yeni sezona başlayacağı tarih merak konusu oldu. Vatandaşların arama motorlarında araştırdığı Zuhal Topal ne zaman başlıyor 2022? - Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonu için hazırlanan ilk fragman yayımlandı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Zuhal Topal, yeni sezona 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 2022 YENİ SEZON HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ekranlara geldiği ilk günden beri yayın saattinin lideri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Yemekteyiz'in ilk bölümü 29 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da ekranlara gelecek. Program, hafta içi hergün 16.00'da TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşacak.

ZUHAL TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 1976 tarihinde Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da doğan ve ilkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak saran 46 yaşındaki Zuhal Topal, üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı. Tercihini tiyatro bölümünden yana kullanan Topal MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.

Televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı. 2000'li yılların başında Tofita, Yapı Kredi ve Molped reklamlarında yer aldı. 2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı. 2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

ATV'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi oynayan Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Bu dizide canlandırdığı "izdivaç programı sunucusu" karakteri beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur.

Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa dizisinde başrolde yer almıştır. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Daha sonra 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma Haziran 2021'de 625. bölümü ile sezon finali yapıp ekranlara veda etti. Yine 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" adıyla 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren yayımlanmaya başladı.