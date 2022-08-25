ATV ekranlarında sevilen gündüz kuşağı kadın programlarından biri olan Esra Erol, yeni sezonda yepyeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geri sayımın başladığı yeni sezon için vatandaşlar arama motorlarında Esra Erol programı ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Esra Erol'da hakkında tüm detaylar...

ATV'de sunduğu Esra Erol'da programı ile herkesin sempatisini kazanan ünlü sunucu Esra Erol, yeni sezonda yepyeni ve yine heyecan dolu bölümlerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayımlanan programıyla ekranlara gelen Esra Erol hakkında araştırılan Esra Erol programı ne zaman başlayacak? | Esra Erol'da yeni sezon yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESRA EROL PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2015 yılından itiraren izleyicilerle buluşan Esra Erol, 24 Haziranda sezon arası vermişti. Esra Erol'un sunduğu program için yeni sezon tarihi ise belli oldu ve programın ekranlara döneceği güne dair detaylar gündem oldu. Esra Erol'da programının 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esra Erol 29 Ağustos Pazartesi tarihinde başlayacak yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.