Yayınlandığı yıl reyting rekorları kıran ve sık sık gündemde yer alan Aşk-ı Memnu, yaz sezonunda eski bölümleriyle Kanal D'de ekrana geldi. Yıllar önce yayınlanan final bölümünün, aynı gün ve saatte yayınlanmasına karar verilince, dizi tekrar gündemde yerini aldı ve dizinin oyuncuları araştırılmaya başladı.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI! YILLARA MEYDAN OKUYAN İSİMLER...
Yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı dönemde de reyting rekorları kırarak birçok kişinin favorisi haline gelmişti. Aradan geçen zamana karşın, dizinin tekrar yayınlanmasıyla, oyuncuların son hali araştırılmaya başladı. İşte Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen oyuncuları ve son halleri...
Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu edinirken; dizi hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü senaryosu ile yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı.
Son bölümüyle nefes kesen ve aradan geçen yıllara rağmen gündemde yer almayı başaran dizi, özellikle final bölümüyle izleyicileri ekranlara kitlemişti.