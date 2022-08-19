'Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden' televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2016 yapımı aksiyon ve bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda ise Dave Green oturuyor. Peki Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmine dair detaylar...

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi sinemaseverlere unutulmaz deneyimler yaşatırken aksiyon ve bilim kurguyu harmanlayan film hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden detayları haberimizde...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.