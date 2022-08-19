Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi sinemaseverlere unutulmaz deneyimler yaşatırken aksiyon ve bilim kurguyu harmanlayan film hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden detayları haberimizde...
NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Alan Ritchson
- Brian Tee
- Megan Fox
- Stephen Amell
- Will Arnett
- Noel Fisher
- Tyler Perry
- Pete Ploszek
- Sheamus
- Gary Anthony Williams
- Kevin Eastman
- Jeremy Howard
NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
2016 yılında vizyona giren Amerikan yapımı Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi 135 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmasının ardından 245 milyon dolar hasılat elde etti.