Duy Beni dizisinde Ekim karakteriyle ekranlara gelen Rabia Soytürk'ün gerçek kimliği, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dizideki dramatik hayatı ile izleyicileri etkileyen başarılı oyuncunun hayatını merak eden hayranları, Duy Beni Ekim Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Rabia Soytürk boyu, kilosu konularını araştırıyor.

Duy Beni dizisinde başroldeki Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk'ün gerçek kimliği, sevenleri tarafından sıkça araştırılıyor. Bekar bir annein başarılı kızını canlandırdığı karakteriyle çoğu bölümde herkesi gözyaşlarına boğan, başarılı oyunculuğuyla takdir kazanan Rabia Soytürk'ün kim olduğunu araştıran diziseverler, 'Duy Beni Ekim Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Rabia Soytürk boyu, kilosu' konularını aratıyor. İşte Duy Beni'nin Ekim'i hakkında tüm merak edilenler...

DUY BENİ EKİM RABİA SOYTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı. Nereli olduğu bilinmeyen Soytürk, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

DUY BENİ EKİM RABİA SOYTÜRK BOYU, KİLOSU

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahiptir.

RABİA SOYTÜRK ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

DUY BENİ EKİM HAKKINDA

Çalışan bekar bir annenin kızı olan Ekim'in yüksek notlar almasını sağlayan hızlı bir kavrama gücü ve öğrenme becerisi var. Yaşadığı yoksul mahalleyi asla küçümsemiyor hatta o mahallenin kendisine kattığı gerçek hayatta ayakta kalma gücünü seviyor. Çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Leyla dışında kimseyle çok samimi değil. En yakın arkadaşının gözleri önünde geçirdiği kaza hayatındaki en büyük travma olacak. Ve Ekim'in buna sebep olanları bulmak amacıyla çıktığı yolculukta yaşayacakları onun kaderini de yeniden yazacak.