John Wick filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? John Wick filmi ne zaman çekildi?

John Wick aksiyon filmi televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından, filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Emekliye ayrılmış bir tetikçiyi anlatan John Wick'in konusu, oyuncuları, filmin çekim yeri ve tarihi haberimizde...

Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği aksiyon filmi John Wick, televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Emekiye ayrılmış bir ajanın intikam duygusunu anlatan 3 filmlik aksiyon serisinin dördüncüsünün 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. Dünya çapında büyük hasılat elde etmiş Amerikalı aksiyon filmini gören izleyiciler, John Wick konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve tarih hakkında araştırma yapıyor.

JOHN WİCK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.

JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Avi Dean Winters

Gregory Omer Barnea

Addy Bridget Regan

Charon Lance Reddick

Victor Toby Leonard Moore

Charlie David Patrick Kelly

Francis Kevin Nash

Kirill Daniel Bernhardt

Continental Doctor Randall Duk Kim

Kuzma Keith Jardine

Victor Toby Moore

Red Circle Marija Skangale

Mafya babası Tait Fletcher

Rus manken Elizabeth Saint

Banka çalışanı Stefanie Bari

Red Circle müşterisi Lysane Sanchez

Suikastçı Alex Ziwak

Dövmeli güvenlik görevlisi William Andrew Brewer

Rus tetikçi Tommy Bayiokos

Red Circle dansçısı Karen Nazarov

Red Circle güvenlik elemanı Roman Mitichyan

Mağaza kasiyeri Uzimann

Tetikçi Mack Kuhr

Red Circle müşterisi Samantha Crawford

Kulüpteki kız Inna Muratova

Harry Clarke Peters

Jimmy Thomas Sadoski

Bathroom Security J.J. Perry

JOHN WİCK FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin ilk üç bölümü esas olarak New York City bölgesinde ve çevresinde geçse de Wick'in intikam ve yeniden emeklilik yolculuğunda uluslararası seyahat etmesiyle, ikinci filmde Roma'ya adım attı. Hatta kısa bir süre, üçüncü bölümde Fas'a kaçtı.

John Wick'in ilk bölümü ise 2014 yılında çekilerek vizyona girdi.