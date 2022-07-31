2022 LİSANS KPSS SORULARI: "İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözü kime ait, kimin sözü?

KPSS lisans 2022 oturumlarının sona ermesinin ardından, sınava giren adaylar "İncinsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Düşmanın bile insan olduğunu unutma" sözünün kime ait olduğu araştırmaya başladı. Adaylar, bu sözün kim tarafından söylendiğini sosyal medya üzerinde tartışmaya devam ederken; 2022 KPSS sorusuna dair merak edilenler ve sorunun cevabı haberimizde...

KPSS'ye giren adaylar, sınavda çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen "İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözünün sahibi merak edilenler arasında yerini aldı. İşte KPSS 2022'ye damga vuran sorunun cevabı...

"İNCİNSEN DE İNCİTME HER NE ARARSAN KENDİNDE ARA" SÖZÜ KİMİN?

Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme", "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır", "Kendi nefsine ağır geleni başkasına uygulamayın" ifadeleri ile "Eline, diline, beline sahip ol", "Yolumuz ilim, irfan ve insanlık üzerine kurulmuştur" deyimlerinin yanında "Yetmiş iki milleti bir gör" gibi düşünceleri Hacı Bektaş Veli felsefesinin temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Bu nedenle, "İncinsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Düşmanın bile insan olduğunu unutma" sözünün sahibi Hacı Bektaşi Veli olarak bilinmektedir.