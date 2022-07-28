Duy Beni 4. BÖLÜM İZLE | Duy Beni yeni bölüm İZLE | Duy Beni izle

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 4. bölümüyle ekranlara gelecek. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 4. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 4. bölümünde neler yaşanacak? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 4. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 4. BÖLÜM KONUSU

Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır.Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.

Ancak bu kez zorbaların karşısında güçlü biri vardır.Öğretmen Selim!Bahar'la beraber okulda buldukları bir dilekçenin peşine düşerler. Bu dilekçeyle beraber sırlar perdesi aralanır.

Tüm bunlar yaşanırken Leyla'yı ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek ilk adımları da atmasına sebep olur. Ekim ise karmakarışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de Kanat'a çekilmeye başlamıştır.Yine de amacından sapmaz. Herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiç beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelikm bu oyunda tam karşısında Leyla durmaktadır.

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👉Duy Beni 4. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 4. BÖLÜM İZLE