Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da final heyecanı yaşandı. Survivor All-Star 2022'de büyük heyecana sahne olan finalde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele verdi. Peki Survivor'da şampiyon kim oldu? Yapılan SMS oylaması sonucu yarışmayı kim kazandı? İşte Survivor finaline dair tüm detaylar...

Survivor All-Star 2022 yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da organize edilen final oylamasında Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Peki Survivor'da şampiyon kim oldu? Yapılan halk oylaması sonucu yarışmayı kim kazandı? Survivor'un şampiyonu Adem mi, Nisa mı oldu? İşte tüm detaylar...

👥SURVIVOR'DA KİMLER FİNALE KALDI?

İstanbul'da düzenlenen yarı final SMS oylamasına Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa katıldı. SMS oylaması sonucu yarışmaya yarı finalde veda eden ilk isim geçtiğimiz sezon da Survivor'da yarışan Ayşe Yüksel oldu. Ayşe, elenmesinin ardından, "SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde yine bir SMS mücadelesi yaşandı. Rakiplerinden daha az oy olan Batuhan Karacakaya da Ayşe'nin ardından yarışmaya yarı final etabında veda etti. Böylece Survivor 2022 All Star'da finale kalan iki isim; Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. İkilinin final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapılan SMS oylamasıyla sürdü. Rakibinden daha fazla oy alan isim Survivor 2022 All Star'ı şampiyon olarak tamamladı.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

Final gününde yapılan halk oylaması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Adem Kılıçcı ve Nisan Bölükbaşı şampiyon olmak için büyük bir rekabetin içinde yer aldı.

Yapılan büyük oylama sonucunda Survivor All-Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.