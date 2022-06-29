Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklanırken finalistler belli oldu. Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı yarı finali yükselen isimler olmuştu. Survivor'da finalistler ise SMS oylamasıyla belli oldu. Peki Survivor'da finale kim yükseldi? İşte detaylar...

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler belli oldu. Survivor 149. bölümü canlı olarak ekranlara geldi ve finalistler SMS ile belli oldu.

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da yarı finali garantileyen 3 isim Adem, Nisa ve Batuhan olmuştu. 29 Haziran Çarşamba günü ise finalist belli oldu. Adem, Batuhan ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Finalistler ise Adem ile Nisa oldu.

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR'DA FİNALE KALAN YARIŞMACILAR