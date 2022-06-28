Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan 148. yeni bölümde yarı final oyunu oynanacak. Fragmanı izleyen Survivor izleyicileri arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Survivor yarı final oyununu kim kazandı? Yarı finali kimler garantiledi? SMS oylamasına kimler kaldı?

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı final oyunu oynanacak. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarışacak. Peki, Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynanacak. Yarı finali garantileyen 2 isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR