2019 yapımı dram ve aksiyon filmi 'Tomris (The Legend of Tomiris)' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Tomris (The Legend of Tomiris) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Tomris (The Legend of Tomiris) filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Tomris (The Legend of Tomiris) filmine dair detaylar...

Tomris filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tomris filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı dram ve aksiyon filmi Tomris detayları haberimizde...

TOMRİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını, Türk ve dünya tarihine yazdırır.