Örümcek Adam filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Örümcek Adam filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2002 yapımı aksiyon filmi Örümcek Adam detayları haberimizde...
ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Teyzesi May ve amcası Ben ile yaşayan Peter, ders dışında pek başarılı olamayan, gizlice sevdiği Mary Jane'e aşkını itiraf edemeyen, kendine güvensiz biridir. Bir gün bir okul gezisi sırasında radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılır. Gün geçtikçe, kendinde sıra dışı güçler olduğunu keşfetmeye başlayan genç adam artık duvarlarda yürüyebilmekte, elleriyle ağ fırlatabilmektedir. İlk başlarda bu yeteneklerini sadece eğlenmek için kullanır. Fakat kısa bir süre sonra amcası, bir suçlunun elinde can verince, genç adam kötülüklerin üzerine gitmeye karar verir.
ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Tobey Maguire: Örümcek Adam
- Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
- Willem Dafoe: Green Goblin
- James Franco: Harry Osborn
- Rosemary Harris: May Parker
- J. K. Simmons: J. Jonah Jameson, J. Jonah Jameson
- Joe Manganiello: Flash Thompson
- Elizabeth Banks: Betty Brant
- Cliff Robertson: Ben Parker
- Randy Savage: Kemik Kıran McGraw
- Ted Raimi: Hoffman
- Lucy Lawless: Punk Rock Girl
- Bill Nunn: Robbie Robertson
- Octavia Spencer: Check-In Girl
- Matt Smith
- Kristen Marie Holly: Young Lady at Fire
- Una Damon: Lab Tour Guide
- Bill Calvert: İtfaiyeci
- Michael Edward Thomas