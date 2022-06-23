2002 yapımı aksiyon filmi 'Örümcek Adam' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Örümcek Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Örümcek Adam filmine dair detaylar...

Örümcek Adam filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Örümcek Adam filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2002 yapımı aksiyon filmi Örümcek Adam detayları haberimizde...

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Teyzesi May ve amcası Ben ile yaşayan Peter, ders dışında pek başarılı olamayan, gizlice sevdiği Mary Jane'e aşkını itiraf edemeyen, kendine güvensiz biridir. Bir gün bir okul gezisi sırasında radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılır. Gün geçtikçe, kendinde sıra dışı güçler olduğunu keşfetmeye başlayan genç adam artık duvarlarda yürüyebilmekte, elleriyle ağ fırlatabilmektedir. İlk başlarda bu yeteneklerini sadece eğlenmek için kullanır. Fakat kısa bir süre sonra amcası, bir suçlunun elinde can verince, genç adam kötülüklerin üzerine gitmeye karar verir.