📺Seversin SON BÖLÜM İZLE

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Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Gustavo Scarpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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