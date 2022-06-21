SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Haziran Survivor 3. eleme adayı belli oldu mu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Haziran Survivor 3. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 21 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 16:00