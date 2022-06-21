SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Haziran Survivor 3. eleme adayı belli oldu mu?
Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 21 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 16:00
Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen 3. dokunulmazlık oyunu 21 Haziran Salı günü izleyicilerle buluşacak.
Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıkacak.
SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Sms oylaması sonucunda adaya ve hayallerine veda eden isim Ogeday oldu.