Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesti. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda artarak devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da futbol maçı heyecanı yaşandı. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne oldu ve kazanan çıkmadı mücadele 9-9 bitti.
Survivor'da oynanan ödül oyununda ise kazanan gönüllüler takımı oldu.
ÜNLÜLER
Adem
Sema
Anıl
Batuhan
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa