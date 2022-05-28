TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 65. bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 65. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 65. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı'nın 65. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 65. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 65. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM KONUSU

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

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