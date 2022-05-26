'İçimizdeki Ateş' dizisi için geri sayım ediyor ve atv ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin konusu ile oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılmaya başladı. Yönetmen koltuğuna Murat Onbul’un oturduğu ve Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı ‘İçimizdeki Ateş’ yakında dizinin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, İçimizdeki Ateş dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi gün yayınlanacak? İşte 'İçimizdeki Ateş' dizisinin detayları...

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ İÇİMİZDEKİ ATEŞ | Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çeken 'İçimizdeki Ateş' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Fabrika Yapım bünyesinde yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar haberimizde...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alan dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan 'İçimizdeki Ateş'in avukat adayları Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), Ege Şahin (Atakan Hoşgören), Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve Mert Karaman (Demirhan Demircioğlu) kendilerini önce adalet savaşçısı Avukat Doğan Yener'e (Burak Sevinç) kanıtlamak zorunda kalacak.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İçimizdeki Ateş dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

İpek Filiz Yazıcı

Atakan Hoşgören

Gizem Arıkan

Demirhan Demircioğlu

Burak Sevinç

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

İçimizdeki Ateş dizisinin genç oyuncu kadrosu dikkat çekti ve sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı kadrosu ve konusuyla, İçimizdeki Ateş yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.