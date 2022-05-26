Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 44. bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 44. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 44. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 44. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 44. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 26 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 44. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM KONUSU

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir. Koroğlu Holding'ten ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır. Rafet, Pervin tarafından köşeye sıkıştırılınca ne yapacağını bilemez. Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, hem Feride'nin konaktan ayrılacağı, hem de Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılır.

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👉CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM İZLE