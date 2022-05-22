NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, salı günü Tekirdağ'a gidip, 2020 yazından beri birlikte olduğu, ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile nişanlandı.
Ortaya çıktı! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün detayları
Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın başrol oyuncularından Ebru Şahin ile uzun zamandır aşk yaşayan basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz gün evliliğe ilk adımlarını atmış ve yüzükleri takmıştı. Güzel oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notuyla duyurmuştu. Ünlü çift, düğün hazırlıklarına başladı. Hatta çiftin düğün davetiyeleri gönderilmeye başlandı. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe dair ayrıntılar...
Kız evinde takılan nişan yüzüklerinin ardından herkes ne zaman evlenecekleri merak konusuydu.
Sabah'ta yer alan habere göre; çift 7 Temmuz'da, aşklarının başladığı Çeşme'deki beach'te, eğlenceli bir düğünle muradlarına erecekler.