Ortaya çıktı! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün detayları

Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın başrol oyuncularından Ebru Şahin ile uzun zamandır aşk yaşayan basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz gün evliliğe ilk adımlarını atmış ve yüzükleri takmıştı. Güzel oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notuyla duyurmuştu. Ünlü çift, düğün hazırlıklarına başladı. Hatta çiftin düğün davetiyeleri gönderilmeye başlandı. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe dair ayrıntılar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 12:09