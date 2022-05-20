SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM | 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM | 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek ve ardından haftanın ilk eleme adayı da belli olacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' gibi ifadelerle detayları araştırmaya devam ederken; Survivor 109. yeni bölüme dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 14:19