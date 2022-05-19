SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 19 Mayıs Perşembe Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kazanan takım...

Survivor All Star 2022'nin sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 19 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2022'nin yeni bölümünde oynanacak ödül oyunu için nefesler tutuldu. İşte Survivor All Star 2022 ödül oyununun kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 23:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 23:30