SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | Survivor 2022'de haftanın 6. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın 6. dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5 eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 6. eleme adayı seçilen yarışmacı haber detaylarında...

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 6. dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, 15 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? Survivor'da haftanın 6. eleme adayı kim olacak, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 15 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu.

Haftanuın beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM