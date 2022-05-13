SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Mayıs Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte TV8 Survivor hakkında merak edilenler

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Mayıs Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte TV8 Survivor hakkında merak edilenler

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında 13 Mayıs'ta oynanacak dokunulmaz oyunu merakla bekleniyor. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 11:30