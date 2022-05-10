Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde dorukta. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar ödül için kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MAYIS

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM