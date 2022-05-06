Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Survivor'ın sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu izle, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?' gibi aramalarda bulundu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 17:30