atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 21. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 21. bölüm full izle, Destan izle, Destan 21. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 26 Nisan Salı günü yayınlanacak 21. bölümünde neler yaşanacak? Destan dizisinin 21. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 21. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 26 Nisan Salı günü ekranlara gelecek olan 21. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 21. bölüm bilgileri...

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DESTAN 21. BÖLÜM KONUSU

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

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Çolpan ve balamir'in şeytani planı!

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

Alpagu Han'ın büyük hamlesi

Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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