Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile dünyaevine giren Çağlar Ökten ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, aralarındaki yaş farkı nedeniyle en çok konuşulan isimler arasına girmişlerdi. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evlenmesi sonrası Çağlar Ökten ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çağlar Ökten ne iş yapıyor? Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile ilgili bilgiler haberimizde...

Seda Sayan ile hayatını birleştiren Çağlar Ökten'in özel yaşamına dair bilgiler arama motorlarında aratılıyor. İnternet kullanıcıları, Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in yaşını, nereli olduğunu ve ne iş yaptığını sorgulatıyor. Çağlar Ökten'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Çağlar Ökten kimdir?", "Çağlar Ökten kaç yaşında?", "Çağlar Ökten nereli?", "Çağlar Ökten ne iş yapıyor?" gibi soruları aratıyor. Peki, Çağlar Ökten kimdir? İşte detaylar...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.