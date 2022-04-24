Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 30. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 29. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Heyecanla izlenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 30. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 30. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 30. bölümüyle televizyon ekranlarında olacak. Yargı dizisi, 29. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Dizinin sıkı takipçileri 'Yargı 29. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle' sorgularını sürdürürken işte Yargı dizisinin 30. ve en son yayınlanan bölümü...

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YARGI 30. BÖLÜM KONUSU

Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz. Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder.

Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler...

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