Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen 40. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM KONUSU

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun itikamını Nalan'dan alacaktır. Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır. Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

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👉CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM İZLE