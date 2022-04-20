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ADRIANA LIMA KİMDİR?

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78 m. boyundaki Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Ama Lima'nın asıl büyük çıkışı Dominik'li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square'deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.

2000'de Guess'in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG'nin reklam yıldızı oldu. Harper's Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'teki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.

2001'de Adriana Lima 8:47 dakikalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif (Owen) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.

2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un Top 99 Women listesinde 1. sırada yer alırken, 2006'da 4. oldu. Yine 2006'da Forbes.com'un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.

Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.

14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jarić ile evlenmiş olup, 15 Kasım 2009'da ilk kızı Valentina Lima Jarić dünyaya gelmiştir. İkinci kızı Sienna Lima Jarić, 12 Eylül 2012'de dünyaya gelmiştir. 2014 yılında boşandılar.

Lima günümüzde models.com tarafından "Yeni Süperler"den biri olarak derecelendiriliyor. 2014'ten beri Lima, dünyanın en çok kazanan ikinci modeli oldu. 2012 yılında, Forbes'ın en çok kazanan modeller listesinde bir yılda 7,3 milyon dolar kazandığı tahmin edilerek 4. sırada yer aldı. 2013 yılında 3. sırada yer aldı ve 2014 yılında 8 milyon dolar kazanç ile 2. sırada yer aldı. 2015 yılında 9 milyon dolarlık kazancıyla 2. oldu. 2016'da 10,5 milyon ABD doları kazançla ikinci sırayı korudu.

Lima, İspanya'nın Barselona kentinde bulunan giyim markası Desigual'ın, İtalyan markası Calzedonia'nın Beachwear koleksiyonunun ve İtalyan markası Sportmax'ın hazır giyim koleksiyonunun marka elçisi olarak görev yaptı. Halen IWC, Puma, Maybelline ve Chopard'ın elçisidir.

ÖZEL HAYATI

Lima, Portekiz, Brezilya Yerlisi, Afrika, Japon ve İsviçre kökenlidir. Kendisini kişisel olarak Afro-Brezilya olarak tanımlar. Lima, Ana dili Portekizce'nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. 1.78 boyundaki mankenin film yapımcısı Andre Lemmers III ile birlikteliği bulunuyor.