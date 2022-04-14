Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 39. bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 39. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 39. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 39. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 39. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 14 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen 39. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM KONUSU

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Hislerini Muzo'ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan'la yaptığı konuşma Muzo'ya farklı bir kapı açar.

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👉CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM İZLE