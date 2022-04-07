Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız 37. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 38. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 38. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 7 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen 38. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM KONUSU

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride'ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı'na taşınmaya karar verir. Pervin'le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir. Muzo, üzüldüğü bir anda Pera'ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri'nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE