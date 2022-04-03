Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi, 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yargı dizisi, 26. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanırken yeni bölümü merakla bekleyenler son bölüm için arama motorlarında araştırmalara başladı. Yargı 27. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgulamaları devam ederken Yargı dizisinin 27. ve en son yayınlanan bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 27. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yargı'nın 27. bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak Yargı dizisinin 3 Nisan Pazar 27. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

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YARGI 27. BÖLÜM KONUSU

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

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Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

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Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

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