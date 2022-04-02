atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 46. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde nelerin yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 46. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 46. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 46. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 46. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 46. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde nelerin yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 46. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 46. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 46. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 46. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM KONUSU

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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