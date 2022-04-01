Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ve manken Cemrenaz Turhan (2021 Miss Turkey Universe) aşklarını ilan etti. Cemrenaz'ın paylaştığı fotoğrafa Yusuf Yazıcı "1 Nisan şakası değil..." yorumunu yaptı.
CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?
Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Türk manken 2021 yılında 'Miss Turkey'de ikinci olmuştur. Miss Turkey Universe seçilmiştir. Miss Universe Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.
Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi olan Cemrenaz Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.