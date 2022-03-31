Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödüllü voleybol maçının kazananı kim? İşte 31 Mart Survivor yarışması sonucu...

Ekranların merakla takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın 31 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde Acun Medya ve All-Star yarışmacıları arasında voleybol maçı oynandı. Arama motorlarında ise Survivor izle, Survivor 31 Mart, Survivor All Star ödül oyunu izle, gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 31 Mart voleybol oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 31 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Medya ve All-Star yarışmacıları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 31 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümünde Acun Medya ve All Star yarışmacıları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan 3-1'lik skorla Acun Medya oldu.

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Bil Bakalım yarışmasını Ünlüler kazandı.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Henüz belli olmadı.

BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım 31 Mart Perşembe ödülü Türk kahvesi oldu. Kazanan takım Türk kahvesi ve kurabiye kazanacak.