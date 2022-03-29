Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş, 6. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 6. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş'in 6. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş'in 6. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 6. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş'in 6. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş'in 6. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM KONUSU

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

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Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan'ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

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Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin'in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur. Dönüş'ün arkadaşı için yazığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

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Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM İZLE